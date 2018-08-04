Beşiktaş Atiba ile nikah tazeledi
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesinin 1 yıl yenilendiğini TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş'ta Atiba bilmecesi sonunda çözüldü. Kanadalı futbolcunun sözleşmesinin 1 yıl yenilendiği kulüp tarafından TFF'ye bildirildi.
Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
- 4.8.2018 22:21
- Güncelleme: 4.8.2018 22:24
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