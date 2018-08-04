İngiltere Premier Lig'in en önemli ekiplerinden olan Arsenal, Beşiktaş'ın yıldızı Vida'yı gözüne kestirdi. Teknik Direktör Unai Emery, özellikle hazırlık maçlarında savunmada yaşanan aksamalardan dolayı bu bölgeye önemli bir ismi transfer etmek istiyor.
- 4.8.2018 10:28
- Güncelleme: 4.8.2018 10:41
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Feda eşittir Vefa
Toplam 1
Yorum
canfb volkan'a imzalatılan sözleşme de çok güzel 20maça çıkarsa otomatik 1 sene uzuyor volkan'ın sadece formunu korumayı düşünmesini sağladılar.
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Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı
Toplam 2
Yorum
ömür aziz yıldırım, aykut kocaman ve ekibini mumla arayacağız.yazık ki vaziyet bunu gösteriyor.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 10
Yorum
gokkuş gönder demesi kolay parasını ödemesi zor tamda basının istediği gibi konuşmayın cimbomluya boş konuşma yakışmaz
Arsenal'den Beşiktaş'a Vida için çılgın teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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