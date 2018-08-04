İngiltere Premier Lig'in en önemli ekiplerinden olan Arsenal, Beşiktaş'ın yıldızı Vida'yı gözüne kestirdi. Teknik Direktör Unai Emery, özellikle hazırlık maçlarında savunmada yaşanan aksamalardan dolayı bu bölgeye önemli bir ismi transfer etmek istiyor.