Arsenal'den Vida için 25 milyon Pound!
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'den 'a Vida için çılgın teklif!

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'den <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a Vida için çılgın teklif!

    İngiltere Premier Lig'in en önemli ekiplerinden olan Arsenal, Beşiktaş'ın yıldızı Vida'yı gözüne kestirdi. Teknik Direktör Unai Emery, özellikle hazırlık maçlarında savunmada yaşanan aksamalardan dolayı bu bölgeye önemli bir ismi transfer etmek istiyor.

    1. 4.8.2018 10:28
    2. Güncelleme: 4.8.2018 10:41
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