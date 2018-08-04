5.1 milyon Euro kazandı yollar ayrıldı

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son 3 sezondur Beşiktaş'ta şans bulamayan Veli Kavlak ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Kartal'da senelik 1.7 milyon euro kazanan Veli, son 3 yılda yalnızca 2015-16 sezonunda 1 Süper Lig maçında forma giydi.