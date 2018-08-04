5.1 milyon Euro kazandı yollar ayrıldı – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    5.1 milyon Euro kazandı yollar ayrıldı

    5.1 milyon Euro kazandı yollar ayrıldı

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son 3 sezondur 'ta şans bulamayan ile yollar ayrıldı.

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son 3 sezondur 'ta şans bulamayan ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. 'da senelik 1.7 milyon euro kazanan Veli, son 3 yılda yalnızca 2015-16 sezonunda 1 maçında forma giydi.

    1. 4.8.2018
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