Beşiktaş'tan Porto'ya: Al Pepe'yi ver Aboubakarı
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Yılın takası 'tan! ...

    Yılın takası <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan! <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>...

    Forvet arayışını sürdüren 'ta gündem Aboubakar. Portekiz basını siyah beyazlıların Aboubakar için 'ya takas teklifinde bulunduğunu iddia etti.

    2016-2017 sezonunda 'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ı tekrar kiralamak için çok ısrarcı. Correio da Manha'nın haberine göre 'nun bu oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bir değere satmama inadı bu transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel. Fakat 'yi de bu alışverişe dahil ederek 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini düşürebilir Dragonlar.


    PEPE PORTO'YA GİTMEYE SICAK BAKIYOR


    Bu arada 35 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu de kariyerine başlamadan önce formasını giydiği Porto'ya tekrar dönmeye oldukça bakıyor.

    Teknik Direktör Sérgio Conceição; Marcano'nun ayrılığı sonrası Reyes'inde olası ayrılığı ve Mbemba'nın sakatlığı sebebiyle stoper bölgesi için Porto yönetiminden talebinde bulunduğu iddiaları daha önce spor basınına da yansımıştı. Aboubakar formasıyla 38 maçta 9 gol kaydetmişti.



    1. 3.8.2018 14:51
    2. Güncelleme: 3.8.2018 15:06
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