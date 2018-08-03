Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Aboubakar. Portekiz basını siyah beyazlıların Aboubakar için Porto'ya takas teklifinde bulunduğunu iddia etti.
Beşiktaş 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ı tekrar kiralamak için çok ısrarcı. Correio da Manha'nın haberine göre Porto'nun bu oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bir değere satmama inadı bu transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel. Fakat Pepe'yi de bu alışverişe dahil ederek 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini düşürebilir Dragonlar.
PEPE PORTO'YA GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Bu arada 35 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe de Real Madrid kariyerine başlamadan önce formasını giydiği Porto'ya tekrar dönmeye oldukça sıcak bakıyor.
Teknik Direktör Sérgio Conceição; Marcano'nun ayrılığı sonrası Reyes'inde olası ayrılığı ve Mbemba'nın sakatlığı sebebiyle stoper bölgesi için Porto yönetiminden transfer talebinde bulunduğu iddiaları daha önce spor basınına da yansımıştı. Aboubakar Kartal formasıyla 38 maçta 9 gol kaydetmişti.
- 3.8.2018 14:51
- Güncelleme: 3.8.2018 15:06
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 2
Yorum
onr_05 29 YASINDAYIM SONUNDA DOĞRU BIŞILER OLUYOR BU TAKIMDA CAGLIARI MACINA FORMAMI ALIR GELIRIM BASKAN YANINDAYIM..
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 6
Yorum
karado benficya elenmek normal.ancak fb iyi bir yola giriyor.sabır lazm.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 8
Yorum
ULAN ÖZBEK.YAKTIN BİZİ BU ADAMI BAŞIMIZA BELA ETTİN. GÖNDERSEN GİTMİYOR.OYNATSAN OYNAMIYOR.DÜNYANIN DA PARASINI ALIYOR.ÖZBEK-CENK ERG. TRANSFER DEHASI
Yılın takası Beşiktaş'tan! Pepe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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