Vodafone Park’ta coşkulu gece – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Vodafone Park’ta coşkulu gece

    Vodafone Park’ta coşkulu gece

    2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Torshavn'la karşılaşan 'ı taraftarları yalnız bırakmadı.

    2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Torshavn'la karşılaşan 'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Sıcak havaya rağmen 25 bine yakın taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Torshavn karşısında yaklaşık 25 bin Beşiktaşlı taraftar, takımlarını yalnız bırakmadı ve siyah-beyazlı ekibin bu sezon iç sahadaki ilk resmi maçında tribünlerdeki yerini aldı. En son 74 gün önce 2017-18 sezonunun 34'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Öte yandan Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal de Torshavn maçını tribünden takip etti. Portekizli teknik adam, 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ta görev almıştı.

    1. 3.8.2018
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