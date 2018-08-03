Vodafone Park’ta coşkulu gece
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Torshavn'la karşılaşan Beşiktaş'ı taraftarları yalnız bırakmadı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Torshavn'la karşılaşan Beşiktaş'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Sıcak havaya rağmen 25 bine yakın taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Torshavn karşısında yaklaşık 25 bin Beşiktaşlı taraftar, takımlarını yalnız bırakmadı ve siyah-beyazlı ekibin bu sezon iç sahadaki ilk resmi maçında tribünlerdeki yerini aldı. En son 74 gün önce 2017-18 sezonunun 34'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Öte yandan Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal de Torshavn maçını tribünden takip etti. Portekizli teknik adam, 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ta görev almıştı.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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