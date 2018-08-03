Utku’ya 4 talip var – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Utku’ya 4 talip var

    Utku’ya 4 talip var

    kalecisi 'ı 4 takım istiyor.

    kalecisi 'ı 4 takım istiyor. Eski futbolcu Semih Yuvakuran, oğlu Utku'yu isteyen takımları açıkladı. Baba Yuvakuran, ", ve Gazişehir, Utku'yu kiralamak istedi. Sadece beni Bodrumspor için aradı. Şu an 'ta devam ediyor. Şansını iyi kullanırsa önemli bir kaleci olur" dedi.

    1. 3.8.2018
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