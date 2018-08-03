Utku’ya 4 talip var
Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran'ı 4 takım istiyor.
Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran'ı 4 takım istiyor. Eski futbolcu Semih Yuvakuran, oğlu Utku'yu isteyen takımları açıkladı. Baba Yuvakuran, "Osmanlıspor, Eskişehir ve Gazişehir, Utku'yu kiralamak istedi. Sadece beni Engin İpekoğlu Bodrumspor için aradı. Şu an Beşiktaş'ta devam ediyor. Şansını iyi kullanırsa önemli bir kaleci olur" dedi.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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