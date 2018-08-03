Utku’ya 4 talip var

Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran'ı 4 takım istiyor. Eski futbolcu Semih Yuvakuran, oğlu Utku'yu isteyen takımları açıkladı. Baba Yuvakuran, "Osmanlıspor, Eskişehir ve Gazişehir, Utku'yu kiralamak istedi. Sadece beni Engin İpekoğlu Bodrumspor için aradı. Şu an Beşiktaş'ta devam ediyor. Şansını iyi kullanırsa önemli bir kaleci olur" dedi.