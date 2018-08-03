Beşiktaş'ta Dünya Kupası maçları nedeniyle takıma geç dahil olan Portekizli Pepe ile Quaresma, ilk maçta olduğu gibi dünkü rövanşta da kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta Dünya Kupası maçları nedeniyle takıma geç dahil olan Portekizli Pepe ile Quaresma, ilk maçta olduğu gibi dünkü rövanşta da kadroda yer almadı. Yıldızlar maçı tribünden takip etti. İlk maçta yedek soyunan Negredo ile Orkan Çınar ise ikinci karşılaşmada kadroda bulunmadı. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden kadroyu dün akşam da bozmadı.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Pepe ve Quaresma tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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