Beşiktaş'ta Dünya Kupası maçları nedeniyle takıma geç dahil olan Portekizli Pepe ile Quaresma, ilk maçta olduğu gibi dünkü rövanşta da kadroda yer almadı. Yıldızlar maçı tribünden takip etti. İlk maçta yedek soyunan Negredo ile Orkan Çınar ise ikinci karşılaşmada kadroda bulunmadı. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden kadroyu dün akşam da bozmadı.