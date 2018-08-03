Pepe ve Quaresma tribünde – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    ve tribünde

    Pepe ve Quaresma tribünde

    'ta maçları nedeniyle takıma geç dahil olan Portekizli ile , ilk maçta olduğu gibi dünkü rövanşta da kadroda yer almadı.

    'ta maçları nedeniyle takıma geç dahil olan Portekizli ile , ilk maçta olduğu gibi dünkü rövanşta da kadroda yer almadı. Yıldızlar maçı tribünden takip etti. İlk maçta yedek soyunan ile Orkan Çınar ise ikinci karşılaşmada kadroda bulunmadı. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden kadroyu dün akşam da bozmadı.

    1. 3.8.2018
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