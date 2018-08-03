LASK Linz maçının biletleri satışa çıkıyor
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 245 lira
2. kategori: 225 lira
3. kategori: 205 lira
4. kategori: 195 lira
5. kategori: 165 lira
6. kategori: 150 lira
7. kategori: 100 lira
8. kategori: 90 lira
VIP: 680 lira
1903 A-E Tribünü: 680 lira
1903 B-D Tribünü: 750 lira
1903 C Tribünü: 800 lira
- 3.8.2018 13:57
- Güncelleme: 3.8.2018 14:15
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Emre Akbaba açıklaması! Transferi...
Toplam 3
Yorum
OLMAYACAKTI GS DÜŞMANI 1:3 DÜRÜST BİR AÇIKLAMA DEĞİL. GÜCÜNÜZ FUTBOLCUYA YETSEYDİ BU AÇIKLAMA OLMAYACAKTI.
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Hırvatistan'ın dünya ikinciliği ülke basınında
Toplam 1
Yorum
ayka hirvatistan ilk gunden benim favorim di haylada oyle ben hirvatistana bunu oneriyorum dunya ikinciliyi harika bir basari
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Emre Akbaba açıklaması! Transferi...
Toplam 3
Yorum
xmen para çok i-nelerde
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