Larin bir adım önde – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    bir adım önde

    Larin bir adım önde

    Güneş, “’in eksikleri var ama katkı yaptığı sürece oynar. Bu durum diğer oyuncuların kötü olduğunu göstermez” dedi

    Beşiktaş , dünkü maçta sabırlı oynayarak sonuca gittiklerini söyledi. Güneş, "Oyuncu kalitesinin farkı sonuca yansıdı. İlk maçtaki sonuca bakmadan sabırlı oynadık. Ciddiyet gösteren, elinden gelen gayreti ortaya koyan tüm oyunculara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Torshavn karşısında hat-trick yapan Cyle 'in performansını değerlendiren Güneş, "Performansı iyi olduğu sürece, katkı yaptığı ve diğer oyuncular öne geçemedikçe oynar. Hareketli, eksikleri var ama bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu 'nun, Mustafa'nın, Vagner'in kötü olduğunu göstermez. Onlar da iyi oyuncu" dedi. Takımda oynayan veya kenarda bekleyen her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Güneş, "İyi oyuncu olmak başka bir şey, iyi oyununu göstermek başka bir şey. Bunu gösterdikleri sürece oynayabilirler. Kazanmak güzel ama bunu ölçü olarak almıyorum. Daha zor maçlarımız olacak. devam ediyor. Gelen giden olacak. Bir maça bakarak 'kadro' budur düşüncesi olmamalı" dedi.

    1. 3.8.2018
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