Larin bir adım önde
Güneş, “Larin’in eksikleri var ama katkı yaptığı sürece oynar. Bu durum diğer oyuncuların kötü olduğunu göstermez” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü maçta sabırlı oynayarak sonuca gittiklerini söyledi. Güneş, "Oyuncu kalitesinin farkı sonuca yansıdı. İlk maçtaki sonuca bakmadan sabırlı oynadık. Ciddiyet gösteren, elinden gelen gayreti ortaya koyan tüm oyunculara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Torshavn karşısında hat-trick yapan Cyle Larin'in performansını değerlendiren Güneş, "Performansı iyi olduğu sürece, katkı yaptığı ve diğer oyuncular öne geçemedikçe oynar. Hareketli, eksikleri var ama bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu Negredo'nun, Mustafa'nın, Vagner'in kötü olduğunu göstermez. Onlar da iyi oyuncu" dedi. Takımda oynayan veya kenarda bekleyen her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Güneş, "İyi oyuncu olmak başka bir şey, iyi oyununu göstermek başka bir şey. Bunu gösterdikleri sürece oynayabilirler. Kazanmak güzel ama bunu ölçü olarak almıyorum. Daha zor maçlarımız olacak. Transfer devam ediyor. Gelen giden olacak. Bir maça bakarak 'kadro' budur düşüncesi olmamalı" dedi.
- 3.8.2018
-
Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
-
Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
-
Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Larin bir adım önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.