Kartal Origi
ESPN yorumcusu Shaka Hislop, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıracak bir haber verdi.
ESPN yorumcusu Shaka Hislop, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıracak bir haber verdi. Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan ve ismi Beşiktaş ile anılan Divock Origi hakkında konuşan Hislop, oyuncunun siyahbeyazlı formayı giymesinin doğru olacağını söyledi.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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