Kartal Origi – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Origi

    Kartal Origi

    ESPN yorumcusu , taraftarlarını heyecanlandıracak bir haber verdi.

    ESPN yorumcusu , taraftarlarını heyecanlandıracak bir haber verdi. ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan ve ismi Beşiktaş ile anılan Divock Origi hakkında konuşan Hislop, oyuncunun siyahbeyazlı formayı giymesinin doğru olacağını söyledi.

    1. 3.8.2018
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