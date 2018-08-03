ESPN yorumcusu Shaka Hislop, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıracak bir haber verdi. Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan ve ismi Beşiktaş ile anılan Divock Origi hakkında konuşan Hislop, oyuncunun siyahbeyazlı formayı giymesinin doğru olacağını söyledi.