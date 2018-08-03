Siyah-beyazlı taraftarların Instagram hesabına "Come to Beşiktaş" mesajları yağdırdığı Mario Mandzukic'ten kötü haber... Dünya Kupası'nda da boy gösteren 32 yaşındaki Hırvat golcü, Instagram'dan, Juventuslu taraftarlarla sevinen bir görüntüsünü paylaştı. Mandzukic, "Yeni sezon, yeni fırsatlar. Büyük sevinçler yaşamaya hazır mısınız? Benim kadar heyecanlı mısınız?" yazdı.