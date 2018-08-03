Siyah-beyazlı taraftarların Instagram hesabına "Come to Beşiktaş" mesajları yağdırdığı Mario Mandzukic'ten kötü haber...
Siyah-beyazlı taraftarların Instagram hesabına "Come to Beşiktaş" mesajları yağdırdığı Mario Mandzukic'ten kötü haber... Dünya Kupası'nda da boy gösteren 32 yaşındaki Hırvat golcü, Instagram'dan, Juventuslu taraftarlarla sevinen bir görüntüsünü paylaştı. Mandzukic, "Yeni sezon, yeni fırsatlar. Büyük sevinçler yaşamaya hazır mısınız? Benim kadar heyecanlı mısınız?" yazdı.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Juventus'lu Mandzukic'den Beşiktaş'a kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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