Juventus'lu Mandzukic'den Beşiktaş'a kötü haber! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'lu Mandzukic'den 'a kötü haber!

    Juventus'lu Mandzukic'den Beşiktaş'a kötü haber!

    Siyah-beyazlı taraftarların hesabına "Come to " mesajları yağdırdığı 'ten kötü haber...

    Siyah-beyazlı taraftarların hesabına "Come to " mesajları yağdırdığı 'ten kötü haber... 'nda da boy gösteren 32 yaşındaki Hırvat golcü, Instagram'dan, Juventuslu taraftarlarla sevinen bir görüntüsünü paylaştı. Mandzukic, "Yeni sezon, yeni fırsatlar. Büyük sevinçler yaşamaya hazır mısınız? Benim kadar heyecanlı mısınız?" yazdı.

    1. 3.8.2018
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