En farklı galibiyet – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    En farklı galibiyet

    En farklı galibiyet

    yenerek kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.

    , yenerek kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı. 2002-03 sezonunda temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen siyah beyazlı ekip, böylece rekorunu geliştirdi.

    1. 3.8.2018
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