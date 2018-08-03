Maçtan önce düzenlenen basın toplantısında, 'Turu geçmek istiyoruz, ancak iyi oynayarak' diyen Şenol Güneş, istekli futbol ve alınan farklı galibiyetin ardından "Ayrım yapmadan söyleyeceğim. Burada bulunan tüm oyuncular değerli. Bu rekabetten Beşiktaş'ın yararlı çıkması önemli. Kimseyi ayırmayacağım. Buradaki herkes iyi oyuncu" dedi.



Farklı kazanılan karşılaşmada Beşiktaş adına öne çıkan isimler; Caner Erkin, Larin, Medel ve Adriano oldu. Caner Erkin attığı golün yanı sıra sol ön, arka ve hatta bir ara sağ önde gösterdiği performansla Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü. 43'üncü dakikada skoru 2-0'a getiren Caner, Oğuzhan ve Larin'in attığı kafa gollerinde de asisti yapan isim oldu.



LENS GÜVEN VERİYOR



Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan ancak bulduğu zamanlarda şansını iyi değerlendiremeyen Jeremain Lens, bu sezona oldukça iyi başladı. Deplasmanda oynanan B36 Torshavn maçında attığı güzel golle perdeyi açan Lens, dün de Larin attığı ilk golde şık topuk pasıyla taraftarın gözüne girdi. Lens ayrıca Caner'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.



LARİN HAT-TRİCKLE KAPATIP, HAT-TRICKLE AÇTI



Forvet pozisyonunda herkese gelecek transferleri ve gidecek oyuncuları konuşurken, Larin işini yapmaya devam ediyor. Geçen sezonun son haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında hat-trick yapan Cyle Larin, bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk resmi maçta da rakip filelere gol bırakmayı başardı. Bir gün önce düzenlenen basın toplantısında Şenol Güneş'in, takımın birinci forveti belli değil, Larin için ise 'Sıçraması iyi, boğuşması iyi ancak kafa vuruşlarında biraz eksik' açıklamasının ardından attığı şık kafa golüyle herkesin gözüne girdi. Ancak rakibin zayıf olması, Larin için oluşacak kanaat için ölçü olarak değerlendirilmedi.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN FARKLI TAKTİKLER



Karşılaşmaya 4-3-3 formatında başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş mücadele içerisinde birçok oyuncunun yerini değiştirerek farklı formatlar aradı. Karşılaşmaya sol bekte başlayan Caner Erkin, ilerleyen dakikalarda sol açıkta görev aldı. İkinci yarının başında Oğuzhan'ın oyuna girmesiyle orta sahada maça başlayan Medel stopere, Adriano ise sol beke geçti. Bu dakikalarda 4-4-2 olarak değişen taktikte Larin'in yanındaki ikinci forvet ise Ryan Babel oldu.



GÖKHAN TÖRE İSTEKLİ



Yaşadığı ağır sakatlık yüzünden uzun süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre de Beşiktaşlı taraftarların önüne çıktı. Geçtiğimiz sezonun son haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıda 8 dakika forma şansı bulan Gökhan Töre, dün 62'nci dakikada Lens'in yerine oyuna dahil oldu. İstekli bir oyun sergileyen Gökhan, Larin'in attığı 5'inci golde asisti yapan isimdi. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Gökhan'ın içeri çevirdiği topta Larin'e sadece dokunmak kaldı.