Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'ta yüzler gülüyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta yüzler gülüyor

    UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda geçerek bir üst tura yükselen 'ta keyifler yerinde.

    Maçtan önce düzenlenen basın toplantısında, 'Turu geçmek istiyoruz, ancak iyi oynayarak' diyen , istekli futbol ve alınan farklı galibiyetin ardından "Ayrım yapmadan söyleyeceğim. Burada bulunan tüm oyuncular değerli. Bu rekabetten 'ın yararlı çıkması önemli. Kimseyi ayırmayacağım. Buradaki herkes iyi oyuncu" dedi.


    Farklı kazanılan karşılaşmada adına öne çıkan isimler; , Larin, ve Adriano oldu. attığı golün yanı sıra sol ön, arka ve hatta bir ara sağ önde gösterdiği performansla 'in yüzünü güldürdü. 43'üncü dakikada skoru 2-0'a getiren Caner, Oğuzhan ve Larin'in attığı kafa gollerinde de asisti yapan isim oldu.


    LENS GÜVEN VERİYOR


    Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan ancak bulduğu zamanlarda şansını iyi değerlendiremeyen , bu sezona oldukça iyi başladı. Deplasmanda oynanan maçında attığı güzel golle perdeyi açan Lens, dün de Larin attığı ilk golde şık topuk pasıyla taraftarın gözüne girdi. Lens ayrıca Caner'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.

    LARİN HAT-TRİCKLE KAPATIP, HAT-TRICKLE AÇTI


    Forvet pozisyonunda herkese gelecek transferleri ve gidecek oyuncuları konuşurken, Larin işini yapmaya devam ediyor. Geçen sezonun son haftasında oynanan karşılaşmasında hat-trick yapan Cyle Larin, bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk resmi maçta da rakip filelere gol bırakmayı başardı. Bir gün önce düzenlenen basın toplantısında Şenol Güneş'in, takımın birinci forveti belli değil, Larin için ise 'Sıçraması iyi, boğuşması iyi ancak kafa vuruşlarında biraz eksik' açıklamasının ardından attığı şık kafa golüyle herkesin gözüne girdi. Ancak rakibin zayıf olması, Larin için oluşacak kanaat için ölçü olarak değerlendirilmedi.

    ŞENOL GÜNEŞ'TEN FARKLI TAKTİKLER


    Karşılaşmaya 4-3-3 formatında başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş mücadele içerisinde birçok oyuncunun yerini değiştirerek farklı formatlar aradı. Karşılaşmaya sol bekte başlayan Caner Erkin, ilerleyen dakikalarda sol açıkta görev aldı. İkinci yarının başında Oğuzhan'ın oyuna girmesiyle orta sahada maça başlayan stopere, Adriano ise sol beke geçti. Bu dakikalarda 4-4-2 olarak değişen taktikte Larin'in yanındaki ikinci forvet ise oldu.

    GÖKHAN TÖRE İSTEKLİ


    Yaşadığı ağır sakatlık yüzünden uzun süre sahalardan uzak kalan de Beşiktaşlı taraftarların önüne çıktı. Geçtiğimiz sezonun son haftasındaki karşılaşmasıda 8 dakika forma şansı bulan , dün 62'nci dakikada Lens'in yerine oyuna dahil oldu. İstekli bir oyun sergileyen Gökhan, Larin'in attığı 5'inci golde asisti yapan isimdi. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Gökhan'ın içeri çevirdiği topta Larin'e sadece dokunmak kaldı.

    1. 3.8.2018 16:34
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