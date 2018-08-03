Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan "kötü tezahürat" açıklaması – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'ta 'dan "kötü tezahürat" açıklaması

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'dan "kötü tezahürat" açıklaması

    Kulübü Başkanı , dün akşamki rakipleri B36 Torshavn'a yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmediğini söyledi.

    Kulübün internet sitesinden yer alan Orman'ın açıklamaları şöyle;

    "Türk futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak hedefi, futbolu güzelleştirmek ve sevdirmektir.
    Bu ortak hedef doğrultusunda ülke futbolunda yaşanan sorunları çözmenin tek yolu takımlarına gönül veren futbol sevdalılarının birlikte hareket etmesidir.

    Bu anlayışla Beşiktaşımızın dün akşam B36 Torshavn mücadelesi sırasında rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz.

    'ın büyük taraftarı, geleneklerinden gelen rakibe saygı ve adil rekabet duygusuyla tarihimizin her döneminde centilmenliğiyle Türk spor tarihine adını yazdırmıştır.

    Taraftarlarımızın bu sezon boyunca da kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum."

    1. 3.8.2018 10:45
    2. Güncelleme: 3.8.2018 11:05
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