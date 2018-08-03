Beşiktaş LASK Linz maçı hazırlıklarına başladı
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'ta Avrupa mesaisi ara vermeden başladı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta Avrupa mesaisi ara vermeden başladı

    , UEFA 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü ekibi LASK Linz'i konuk edeceği ilk maçın hazırlıklarına başladı.

    , UEFA 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü ekibi LASK Linz'i konuk edeceği ilk maçın hazırlıklarına başladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK 'nde yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaşlı futbolcuların, kondisyon ve taktik çalışması yaptıkları belirtildi.

    B36 Torshavn maçında görev yapan oyuncuların salonda yenileme yaptıkları, diğer futbolcuların ise pas çalışmalarının ardından minyatür kale ve yarı sahada taktiksel çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

    Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, pazar günü çalışmalarına devam edecek.

    Medel'in doğum günü kutlandı
    'ın Şilili futbolcusu 'in 31. yaş günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

    , teknik heyet ve futbolcuların, yeni yaşında tecrübeli oyuncuya mutluluklar diledikleri ifade edildi.

    Gary Medel
    Takım arkadaşları Gary Medel'in doğum gününü kutladı

    1. 3.8.2018 14:37
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