Beşiktaş'ta Avrupa mesaisi ara vermeden başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk edeceği ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk edeceği ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaşlı futbolcuların, kondisyon ve taktik çalışması yaptıkları belirtildi.
B36 Torshavn maçında görev yapan oyuncuların salonda yenileme yaptıkları, diğer futbolcuların ise pas çalışmalarının ardından minyatür kale ve yarı sahada taktiksel çift kale maç oynadıkları aktarıldı.
Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, pazar günü çalışmalarına devam edecek.
Medel'in doğum günü kutlandı
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'in 31. yaş günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.
Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcuların, yeni yaşında tecrübeli oyuncuya mutluluklar diledikleri ifade edildi.
Takım arkadaşları Gary Medel'in doğum gününü kutladı
- 3.8.2018 14:37
-
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 4
Yorum
5323417160 olsa ne olur, olmasa ne olur
-
Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek
Toplam 1
Yorum
5323417160 eleyebilirse tabe :D
-
Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
Toplam 6
Yorum
5323417160 yollarini sasirmislardir :D
Beşiktaş'ta Avrupa mesaisi ara vermeden başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.