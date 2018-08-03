Alkışlar Gökhan Töre’ye – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Alkışlar ’ye

    Alkışlar Gökhan Töre’ye

    Uzun süre sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan , 62. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil olurken taraftarların büyük alkışını aldı.

    Uzun süre sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan , 62. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil olurken taraftarların büyük alkışını aldı. İstekli bir görüntü çizen Töre, 79'da Larin'in attığı golün asistini yaptı.

    1. 3.8.2018
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