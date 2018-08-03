Alkışlar Gökhan Töre’ye
Uzun süre sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan Gökhan Töre, 62. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil olurken taraftarların büyük alkışını aldı.
Uzun süre sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan Gökhan Töre, 62. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil olurken taraftarların büyük alkışını aldı. İstekli bir görüntü çizen Töre, 79'da Larin'in attığı golün asistini yaptı.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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