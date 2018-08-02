Vida, Leicester’a – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Vida, ’a

    Vida, <a href="/index/leicester?id=8886fcb4-54eb-435f-83bb-1d0cb08d06bd" class="" rel="tag">Leicester</a>’a

    İngiliz gazetesi 'ın haberine göre; , stoperi 'a satması halinde 'tan 'yı alacak.

    İngiliz gazetesi 'ın haberine göre; , stoperi 'a satması halinde 'tan 'yı alacak. 'ın İngiliz oyuncu için 60 milyon poundluk bir teklif aldığı, Vida içinse 20 milyon poundu gözden çıkardığı yazıldı.

    1. 2.8.2018
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