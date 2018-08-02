UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını 6-0'lık skorla geçerek bir üst tura yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.



Güç dengelerinin çok fark ettiğini belirten Güneş, "Bu dengeler oyuna çok yansıdı. Her iki maçta da atılan goller ve galibiyetlerin yanı sıra, olumsuzluklara uyum sağlayarak sonuç almaya çalıştık deplasmanda. Rakibin, gücümüzü bildiği için savunmada kalması, oyunu daha hızlı oynamamızı sağladı. Bütün gollerden sonra savunmada kalan bir takımdı. Kazandıkları toplarla hücuma çıkmaya çalışan bir takımda ama rakibin çıkmasına izin vermedik. Elinden gelen gayreti gösteren, ciddiyetle oynayan tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Takım olmak, aynı duygu ve düşünceyi paylaşmaktan, birbirini desteklemekten geçer. Ayrım yapmadan söyleyeceğim. Burada bulunan bütün oyuncular değerli. Bu rekabetten Beşiktaş'ın yararlı çıkması önemli. Zaman zaman değişiklikler olabilir. Bütün oyuncular iyi niyetli. Takım maçı kazanmak için paylaşarak oynadı. Gol atan isimler daha öne çıksa da herkes başarılıydı. Kimseyi ayırmayacağım. Oynayan arkadaşlarımız ve oynamayan arkadaşlarımızın hepsi iyi oyuncu" dedi.



"SİSTEM ÖNEMLİDİR AMA OYUNCULAR DAHA ÖNEMLİDİR"

Bir buçuk senedir sakatlığından dolayı düzenli olarak forma şansı bulamayan Gökhan Töre'nin maçtaki performasını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Verimli olması önemli. 2 sene sahalardan ayrı kaldı. Gayreti ve çalışması var. Bunu sahaya yansıtacak. Her şeyin başında bu desteği kendisi yapacak. Daha zor rakiplerle oynayacağız. Bugün elinden gelen gayreti gösterdi. Bu maç için olumluydu. Bütün arkadaşlarının yardımcı olmasının yanında seyircinin de destek olması önemli. Her oyuncu bunu ister. Bugün de zaman zaman, geçen sezon rahatsızlık hissedilen Lens'e de bugün taraftarlar daha olumlu baktı. Bütün oyuncular bir şeyler yapmak için sahaya çıktı. Bu destek güzeldi. Beşiktaş taraftarının desteği önemli. İsim olarak ayırmak istemedim. Fatih ilk yarıda oynadı ama o da iyiydi. Vagner'i de sıcak tutmak oyuna aldım. Avusturya takımıyla oynayacağımız maçta değişiklik olabilir. O maçta da durumlarına göre sahaya bir kadro süreceğiz. Sistem önemlidir ama oyuncular daha önemlidir. Rakibe ve oyunculara göre sistemi değiştirebiliriz. Önemli olan verim alabilmek. Elimizdeki oyuncuların verimi çok önemli. Gelecek oyuncuların durumuna göre, buradaki oyuncuların verimine göre hamleler değişir. 10 numaramız var, Oğuzhan. Forvet arkası transferi olursa olur, bunlar önemli değil. Ortadan hücuma katılan oyuncu dediğimiz zaman hep Talisca üzerinden gidiyoruz. Transfer ayındayız, gelenler gidenler olacak. bir maça bakarak kadro budur, bir oyuncu gidince her şey bitti demek olmaz" diye konuştu.



"KİM OYNAR BİLEMEM, ÖNEMLİ OLAN VERİM ALABİLMEK"

Gary Medel'in performansı ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Medel sürekli oynattığım bir isim. Bazen dinlendiriyoruz ama oynamak istiyor. Larin'in performansı iyi olduğu müddetçe, kazanmaya katkı sağladığı müddetçe ve diğerleri onu geçemediği müddetçe oynar. Vagner mi oynar, Mustafa mı oynar, Negredo mu oynar bilemem. Önemli olan verim alabilmek. Bu rekabette kim öne çıkarsa o oynayacak. Bu maçı göz önünde tutarsak Larin oynar" ifadelerini kullandı.



"TURU GEÇECEK GÜÇTEYİZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü ön eleme turuna yükselmelerini ve turdaki şanslarını değerlendiren Güneş, "Turu geçecek güçteyiz. Elimizdeki kadroyla bir sonraki turu geçecek güvenimiz var. Beşiktaş'ın zaten ismi bunu gerektiriyor. Şu anda kadroda olmayan isimler de var. Maçlarda sistem değişikliği yapacağız. Rakiplerin bize karşı üstün olduğu ya da direnç gösterdiği durumlarda arayışlarda olacağız. Bugün Caner sürekli hücumdaydı, gol attı ve asist yaptı. Ama sabırlı oynamak daha önemliydi ve bunu da iyi yaptılar. Lig maçları başlayınca sistemin oturması ve performansın üst seviyeye çıkması bizim için daha iyi olur. Bugün oynayanlar yarın da oynayabilir ama oynamadıkları zaman diğerleriyle rekabet etmek zorundalar" diyerek basın toplantısını noktaladı.



BORG: "4-0'LIK SKORA KADAR SÖYLENECEK FAZLA BİR ŞEY YOK, SON İKİ GOL FAZLA GELDİ"

Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ın teknik direktörü Jakup A Borg ise farkı yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak bu turun kendileri için iyi bir tecrübe olduğunun altını çizdi. Borg, "Aslında 'Her şey iyi gidiyor' diye düşünüyorduk. 4-0'lık skora kadar söylenecek fazla bir şey yok. Son iki gol fazla geldi. Oyuncularımla gurur duyuyorum, çok çalıştılar, her şeyi yaptılar. Bizim için tecrübe oldu. Bizim amatör ruhumuzu değerlendirdiğimizde her biri ağır basan oyunculardı" dedi.



"BİR SÜRÜ PREMİER LİG MAÇI İZLEDİM, BÖYLE BİR TARAFTAR DESTEĞİ GÖRMEMİŞTİM"

Siyah beyazlı taraftarların maç sonrasında Torshavnlı oyuncuları tribüne çağırması ve stattaki atmosfer ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Borg, "Geçmişteki Fenerbahçe - Beşiktaş maçını hatırlatmak isterim. Bol kırmızılı muhteşem maçlarından biriydi. Bir sürü Premier Lig maçı izledim. Böyle bir taraftar desteği görmemiştim" diyerek sözlerini tamamladı.