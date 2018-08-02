Mignolet’ye talip çıktı

Fabri'nin yerine kaleci arayan Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Simon Mignolet'e Premier Lig ekibi Burnley talip oldu. Burnley yönetiminin kalecileri Nick Pope'un sakatlanması üzerine Southampton'dan Fraser Foster ile Liverpool'dan Simon Mignolet için teklif yaptığı yazıldı.