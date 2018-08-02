Mignolet’ye talip çıktı
Fabri'nin yerine kaleci arayan Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Simon Mignolet'e Premier Lig ekibi Burnley talip oldu.
Fabri'nin yerine kaleci arayan Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Simon Mignolet'e Premier Lig ekibi Burnley talip oldu. Burnley yönetiminin kalecileri Nick Pope'un sakatlanması üzerine Southampton'dan Fraser Foster ile Liverpool'dan Simon Mignolet için teklif yaptığı yazıldı.
- 2.8.2018
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mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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