Mignolet’ye talip çıktı – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Mignolet’ye talip çıktı

    Mignolet’ye talip çıktı

    Fabri'nin yerine kaleci arayan 'ın listesinde olduğu iddia edilen 'e ekibi Burnley talip oldu.

    Fabri'nin yerine kaleci arayan 'ın listesinde olduğu iddia edilen 'e ekibi Burnley talip oldu. Burnley yönetiminin kalecileri Nick Pope'un sakatlanması üzerine Southampton'dan Fraser Foster ile 'dan için teklif yaptığı yazıldı.

    1. 2.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mignolet’ye talip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN