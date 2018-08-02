İşte Alvaro Negredo'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor... – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    İşte Alvaro 'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor...

    İşte Alvaro Negredo'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor...

    UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında B36 Torshavn ile karşılaşan 'ta İspanyol yıldız Alvaro kadroya dahil edilmedi. Deplasmanda oynanan ilk maçta kadroda olan Negredo süre almamıştı.

    'ta , Torshavn maçının kadrosuna dahil edilmedi. Dün düzenlenen basın toplantısında kadroda 6 forvet olmasına karşın verim alamadığını belirten , İspanyol golcüyü Torshavn maçının kadrosuna dahil etmedi. Geçen hafta deplasmanda oynanan ilk maçta 18 kişilik kadroda olmasına karşın süre almayan Negredo, bugün ise 18 kişilik kadroda yer almadı. İlk maçın kadrosunda olan Orkan Çınar da bu mücadelede kadroya olmayan bir diğer isim oldu. Deplasmanda oynanan maçtaki aynı 11'le rövanş karşılaşmasına çıkan Beşiktaş'ta ve Orkan Çınar yedekler arasında yer aldı.

    İSPANYA YOLCUSU!
    İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi 'da top koşturacağı öğrenildi.(DHA)
    1. 2.8.2018 21:23
    2. Güncelleme: 2.8.2018 22:00
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