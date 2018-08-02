İşte Alvaro Negredo'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor...
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında B36 Torshavn ile karşılaşan Beşiktaş'ta İspanyol yıldız Alvaro Negredo kadroya dahil edilmedi. Deplasmanda oynanan ilk maçta kadroda olan Negredo süre almamıştı.
İSPANYA YOLCUSU!
İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya'da top koşturacağı öğrenildi.(DHA)
- 2.8.2018 21:23
- Güncelleme: 2.8.2018 22:00
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
İşte Alvaro Negredo'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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