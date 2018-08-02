Beşiktaş'ın 3. turdaki rakibi belli oldu! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'ın 3. turdaki rakibi belli oldu!

    Beşiktaş'ın 3. turdaki rakibi belli oldu!

    2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı eleyen , 3. turda ekibi Linz'le karşı karşıya gelecek.

    2. Ön Eleme Turu'nda B36 Torshavn ile karşı karşıya gelen , bir sonraki turda Ligi ekiplerinden Linz ile karşı karşıya gelecek. Norveç temsilcisi Lillestrom ile eşleşen ve sahasındaki ilk maçı 4-0 kazanıp, deplasmanda da 2-1 galip gelerek turu geçen Avusturya ekibi, bir sonraki turda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bir sonraki turda ilk maç 9 Ağustos'ta 'da, ikinci maç ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.
    1. 2.8.2018 21:42
    2. Güncelleme: 2.8.2018 23:13
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