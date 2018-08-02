Beşiktaş - B36 Torshavn | CANLI – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    - B36 Torshavn | CANLI

    Beşiktaş - B36 Torshavn | CANLI

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde bu akşam ’ndan B36 Torshavn’ı konuk edecek , uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak. Deplasmandaki karşılaşmayı ve ’ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

    bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde 'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek. İlk maçı 2-0 kazanarak avantajı yakalayan temsilcimiz taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor.

    BEŞİKTAŞ'IN B36 TORSHAVN MAÇI 11'İ BELLİ OLDU
    Beşiktaş    : Tolga, Caner, Fatih, Necip, , Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin
    Torshavn: Askham, Eriksen, Brockie, Fareo, Nielsen, Olsen, Cieslewicz, Petersen, Heinesen, Magnusson, Przybylski
    Saat: 21:00
    Yayın: D




    MUHTEMEL RAKİP DE BELLİ OLACAK

    Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı. Siyah-Beyazlılar, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon 'in 34. haftasında u konuk eden Siyah-Beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

    Deplasmandaki karşılaşmayı ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak. İlk maçta yer almayan ile Pepe, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

    Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

    74 GÜN SONRA VODAFONE PARK'A ÇIKACAK

    Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

    Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkıyor
    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78'ini kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

    1. 2.8.2018 19:48
    2. Güncelleme: 2.8.2018 20:57
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