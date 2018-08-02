Beşiktaş, 74 gün sonra Vodafone Park'ta! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 74 gün sonra 'ta!

    Beşiktaş, 74 gün sonra Vodafone Park'ta!

    , 'ta 2018-2019 sezonun ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynadı.

    Şenol Güneş, turun ilk maçında rakibini 2-0 mağlup eden kadroyu bozmadı. Siyah-beyazlı ekipte ilk maçta olduğu gibi kalede görev yaptı. Geri dörtlüde , , Fatih Aksoy ve yer alırken, savunmanın önünde , Adriano ile Medel görev yaptı.

    Hücumda ve 'in destek verdiği Beşiktaş'ta forvet hattında Cyle Larin şans buldu.

    İLE QUARESMA KADRODA YOK
    Beşiktaş'ta maçları nedeniyle takıma geç dahil olan Portekizli Pepe ile , ilk maçta olduğu gibi rövanşta da kadroda yer almadı.

    İlk maçta yedek soyunan Alvaro Negredo ile Orkan Çınar, ikinci karşılaşmada kadroda bulunmadı.

    Siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, , , Dorukhan Toköz, Alpay Çelebi, , Vagner Love yedek soyundu.

    74 GÜN SONRA TARAFTARLARININ ÖNÜNE ÇIKTI
    Beşiktaş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla 74 gün sonra 'ta resmi bir karşılaşmaya çıktı.

    Stadındaki son resmi karşılaşmayı geçen sezon 'in 34. haftasında Sivasspor ile oynayan siyah-beyazlı ekip, bu mücadeleyi 5-1 kazanmıştı.

    Siyah-beyazlı ekipte geçmiş sezonlarda futbolcu olarak görev yapan ve yeni dönemde antrenör olarak hizmet verecek Guti Hernandez ve da taraftarlarla buluştu.

    Karşılaşmayı yaklaşık 25 bin taraftar izledi.

    Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Portekizli Carlos Carvalhal da maçı takip etti.

    Bu arada Vodafone Park'ta önceki sezonlara göre zeminin bozukluğu dikkati çekti.

    1. 2.8.2018 21:41
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