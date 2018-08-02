Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, turun ilk maçında rakibini 2-0 mağlup eden kadroyu bozmadı. Siyah-beyazlı ekipte ilk maçta olduğu gibi kalede Tolga Zengin görev yaptı. Geri dörtlüde Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy ve Caner Erkin yer alırken, savunmanın önünde Tolgay Arslan, Adriano ile Medel görev yaptı.

Hücumda Jeremain Lens ve Ryan Babel'in destek verdiği Beşiktaş'ta forvet hattında Cyle Larin şans buldu.

PEPE İLE QUARESMA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Dünya Kupası maçları nedeniyle takıma geç dahil olan Portekizli Pepe ile Ricardo Quaresma, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da kadroda yer almadı.

İlk maçta yedek soyunan Alvaro Negredo ile Orkan Çınar, ikinci karşılaşmada kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Dorukhan Toköz, Alpay Çelebi, Gökhan Töre, Vagner Love yedek soyundu.

74 GÜN SONRA TARAFTARLARININ ÖNÜNE ÇIKTI

Beşiktaş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla 74 gün sonra Vodafone Park'ta resmi bir karşılaşmaya çıktı.

Stadındaki son resmi karşılaşmayı geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile oynayan siyah-beyazlı ekip, bu mücadeleyi 5-1 kazanmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte geçmiş sezonlarda futbolcu olarak görev yapan ve yeni dönemde antrenör olarak hizmet verecek Guti Hernandez ve İlhan Mansız da taraftarlarla buluştu.

Karşılaşmayı yaklaşık 25 bin taraftar izledi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Portekizli Carlos Carvalhal da maçı takip etti.

Bu arada Vodafone Park'ta önceki sezonlara göre zeminin bozukluğu dikkati çekti.