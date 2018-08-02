Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreni sonrasında transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, Mario Gomez'in gündemde olup olmadığı sorusuna, "Mario'yu biz göndermek istemedik, kendisi gitmek istedi. Bizde iki sene kalabilirdi. Bizde kalmasını çok istedik. 'Ben gelmek istiyorum' gibi bir talebi olmadığı için öyle bir niyetimiz yok. Beşiktaş'a gelip bir sene oynadı, bir senede bin senelik sevgi yarattı Ferdinand gibi. Ama şu anda öyle bir durumda değiliz. Taraftarımız bazı zamanlar Aboubakar ile bazı zamanlar Mario Gomez ile ilgili yazıyor, göreceğiz. Ama bizim önceliğimiz ofansif orta sahada" ifadelerini kullandı.



SANTRFOR ŞART DEĞİL

İlgilendikleri oyuncular olduğunu belirten Başkan Orman şöyle devam etti: "Oyuncu ismi vermem doğru değil. Zaten bir transferin olmamasını istiyorsanız açıklayın ve olmasın. Beşiktaş'ın kadrosu çok geniş. Şu anda santrforda Negredo, Love, Mustafa, Larin, Umut ve Güven var. Birileri gidecek ki birileri gelsin. Şu anda ofansif orta sahaya bakıyoruz. 31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Ben taraftar baskısını göğüsleyebilecek bir başkanım. Biz taraftara şirin gözükelim diye transfer yapmadık, yapmayacağız. Biz doğruları yapıyoruz. Yöneticilik, zeka ve mantıkla bir şeyleri yönetmektir."



HARUN İÇİN HAMLEMİZ YOK!

Başkan Fikret Orman, Fabri'nin ayrılmasının ardından son dönemde kamuoyunu meşgul eden kaleci Harun Tekin transferi ile ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Başkan Orman, "Biz Harun'u almak konusunda çok istekli olmadık. Duyduğum kadarıyla Galatasaray ilgilenmişti. Bizim de araya girip artıralım diye bir şeyimiz yok. Ali başkanı çok severim, abimizdir. Sohbet içerisinde konu Harun'a geldi, bu konuda sohbet ettik. Bizim şu anda Harun hamlemiz gözükmüyor" diye konuştu.



FUTBOLDAKİ OLUMLU HAVAYI ALİ BEY'E BORÇLUYUZ

Futbolun içinde yaşanan dostluk havasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Fikret Orman, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a özel olarak teşekkür etti. Orman, "Pozitif havayı Ali Bey'e (Koç) borçluyuz" dedi.



TOLGA, FABRİ'DEN İYİ

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Fabri'nin gitmesi üzerine kaleci transferi olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Tolga müthiş bir kaleci. Bana göre ve kaleci hocalarıma göre Fabri'den daha iyi. Birkaç maçta şanssızlık oldu, taraftarlarda bu yüzden önyargı oluştu. Biz arkasında duracağız. Hamle yapar mıyız bilemiyorum. Bence kalede en az sorunlu kulüp biziz.



HOKUS-POKUS DEĞİL

Beşiktaş Başkanı Orman, "Transferdeki başarınızı neye bağlıyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtladı: "Hokus pokusluk bir şey değil, bu bir ekip işi. Kulübü ben temsil ediyorum ama birçok arkadaşımızın büyük katısı var. Karar verirken ikinci başkanla istişare ederim. Birazcık da şans tabii ki. Oyuncuların kişisel gelişimlerinde hocamızın katkısı büyük."