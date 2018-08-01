Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında B36 Torshavn ile yarın Vodafone Park'ta karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 2-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla Faroe Adaları temsilcisi karşısında taraftarı önünde bu sezon ilk kez sahaya çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş bu karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte Şenol Güneş'in basın toplantısındaki açıklamaları...



"HAZIRLIK MAÇI OLARAK DÜŞÜNMÜYORUZ"

İlk maçta oynayan kadromuzdan bir değişiklik yapmayabiliriz yarın için. Bir hazırlık maçı olarak da görmüş oluyoruz. Aynı zamanda turu geçmek de çok önemli. İlk maçta aldığımız skor avantaj görünse de, yarın nasıl futbol oynayacağımız önemli.

Rakip sert oynuyor, hırslı oynuyor. Burada da böyle olacaklardır. Savunma anlayışıyla ön planda olmaya çalışabilirler. Oyuncu arkadaşlarımız ilk maçta taktik anlamında iyilerdi. Yarın onlardan daha da iyisini bekliyorum.



"EKONOMİK VE GENÇ BİR KALECİ ARAYIŞINDAYIZ"

Fabri varken gündemimizde kaleci yoktu. Ama Fabri ayrılınca, 'Alalım mı, almayalım mı?' sorusu oluştu. Tolga'nın iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tüm eksiklerimizi tamamlarsak, hem yaş olarak hem de ilerisi için de iyi bir kaleci, ekonomik olarak uygunsa almak isteriz.

"FORVETTE FAZLAMIZ VAR"

Şu anda bazı mevkilerde 4-5 oyuncumuz var. Bazı mevkilerde sıkıntı yaşıyoruz. Forvette Larin, Vagner Love, Negredo, Güven, Umut, Mustafa Pektemek.. Hepsi ayrı ayrı iyi oyuncular. Larin, Vagner, Negredo'dan birinin öne geçmesi lazım. Biri öne geçmezse sıkıntı oluyor. Larin geçen sezon son maçlarda iyi oynamıştı, şimdi de hazırlık maçlarında devam ediyor. Taşıyıp taşıyamayacağını göreceğiz. Taşıyamazsa diğer oyunculara bakacağız. Biri taşıdığı zaman diğerlerine ihtiyaç yok zaten.



Benim için şu an tüm forvet oyuncuları aynı değerde. Hiçbiri fark etmez. Ama benim için asıl önemli olan Beşiktaş'a katkı yapan, takımı taşıyabilen bir golcü olması.

Forvette Larin var, Vagner Love var, Negredo var, Mustafa var, en son aldığımız Güven var, Umut var... Bunlardan hangisine şans verirsiniz? Hepsi ayrı ayrı iyi oyuncular ama bu arkadaşlardan birisinin öne geçmesi gerekiyor.

Oynamayan oyuncuların kalıp huzursuz olmasına, ayrılıp oynamalarını istiyoruz. Mesela Negredo oynasa yarın belki 3-4 tane gol atacak. Belki Vagner atacak. Ben de hepsinin iyi oynamasını istiyorum. Ama olmayınca, doğal olarak arayışa geçiyorsunuz.

"KALMASINA GEREK YOK"

Bu oyuncular arasından birisi öne çıkamazsa, aralarından biri çıkıp bu durumdan nemalanabiliyor. 'Neden ben oynamıyorum?' diye... Mesela Negredo oynarsa Vagner'in kalmasına gerek yok. Vagner oynarsa Negredo'nun kalmasına gerek yok.