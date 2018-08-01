Fransız savunmacı Nicolas Mirin: “Beşiktaş beni istiyor." – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    savunmacı : “ beni istiyor."

    <a href="/index/fransiz?id=5fbed42c-dedb-483f-9917-14b5069eac37" class="" rel="tag">Fransız</a> savunmacı <a href="/index/nicolas-mirin?id=5a505e65-ef07-4ddc-b33c-62633855abc3" class="" rel="tag">Nicolas Mirin</a>: “<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> beni istiyor."

    savunmacı , “ beni istiyor. Hala görüşüyoruz. ’ten hakkında bilgi aldım” dedi

    PSV Eindhoven'ın stoperi Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin basınına flaş bir açıklama yaparak 'ın kendisini istediğini söyledi.

    Footmercato'ya konuşan 26 yaşındaki futbolcu, ", Rennes ve bir Avrupa takımı ile görüşme halindeyiz. Temaslarda birkaç küçük pürüz var. Bekleyip göreceğiz" sözleriyle transfer itirafında bulundu.

    Hatta bu konuyla ilgili Galatasaraylı Bafetimbi 'ten bilgi aldığını duyuran 1.87 boyundaki oyuncu, "Özel maçta ile konuşma şansım oldu. Bana 'nin güzelliklerinden ve taraftarların ne kadar coşkulu olduğundan bahsetti. Detaylı bilgiler verdi. Onu ilgiyle dinledim. Kararımı daha sonra vereceğim" şeklinde konuştu.

    Piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan Mirin, geçen sezon PSV ile tamamı ilk 11 olmak üzere 32 maça çıktı. Sağ ayaklı futbolcu ülkesinin ancak genç takımlarında milli oldu.

    1. 1.8.2018
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