Fransız savunmacı Nicolas Mirin: “Beşiktaş beni istiyor."
Fransız savunmacı Nicolas Mirin, “Beşiktaş beni istiyor. Hala görüşüyoruz. Gomis’ten Türkiye hakkında bilgi aldım” dedi
PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin basınına flaş bir açıklama yaparak Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyledi.
Footmercato'ya konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, Rennes ve bir Avrupa takımı ile görüşme halindeyiz. Temaslarda birkaç küçük pürüz var. Bekleyip göreceğiz" sözleriyle transfer itirafında bulundu.
Hatta bu konuyla ilgili Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten bilgi aldığını duyuran 1.87 boyundaki oyuncu, "Özel maçta Gomis ile konuşma şansım oldu. Bana Türkiye'nin güzelliklerinden ve taraftarların ne kadar coşkulu olduğundan bahsetti. Detaylı bilgiler verdi. Onu ilgiyle dinledim. Kararımı daha sonra vereceğim" şeklinde konuştu.
Piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan Mirin, geçen sezon PSV ile tamamı ilk 11 olmak üzere 32 maça çıktı. Sağ ayaklı futbolcu ülkesinin ancak genç takımlarında milli oldu.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
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Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
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seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
Fransız savunmacı Nicolas Mirin: “Beşiktaş beni istiyor." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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