"UEFA İLE ANLAŞMAMIZ BİTTİ"

İmza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman; "UEFA ile olan finansal anlaşmamız bitti. Kadromuz yavaş yavaş yaşlanmaya başlamıştı. Elimizdeki bütçeler ile transferleri yapmaya çalışıyoruz. Bir anda değil ama yavaş yavaş takımı gençleştirmeye başladık. Yaşlı arkadaşlar ile de yollarımızı ayırıyoruz."

Enzo Roco;

"Bu şansı verdikleri için Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için çok heyecanlıyım."

Umut Nayir;

"Köklü ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Benim de amacım adımı bu kulübün tarihine yazdırmak ve şampiyonluklar yaşamak."

Güven Yalçın;

"Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Forma için savaşacağım"

Dorukhan Toköz;

"Şenol Hoca beni daha çok orta sahada değerlendirdi. 1-2 maçta sağ bekte de oynadım. Sanırım orta sahada oynayacağım."

"ALİ KOÇ'A BORÇLUYUZ!"



Futbolda çok pozitif bir ortam olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Son iki, üç senedir Başakşehir ile rekabet yaşıyoruz ancak onlarla kişisel demeçlerimiz olmadı. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu, onları tebrik ettik. Onlarla da tartışmamız olmadı. Futbolda şu an inanılmaz pozitif hava var. Bunu da Ali Koç'a borçluyuz."

"Biz sadece sahada rakibiz. Beşiktaş, Fenerbahçe ile maç yapacak. Ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesini çok istiyorum. Eminim Ali Bey de aynı şekilde istiyordur. Şu an Kulüpler Birliği'nde huzur var. Ali Koç'a bunun için teşekkür ettim."

"Kur arttı. Bu gerçekle mücadele etmek zorundayız. Farkındaysanız kulüplerde transferle hava atma durumu yok. Herkes durumun farkında. Haziran ayının başında bunu söyledim. Bana tepki gösterdiler ama şu anda herkes aynı yerde buluştu."

"Harun Tekin'le alakalı alıcı olmadık. Duyduğum kadarıyla Galatasaray ilgilenmişti. Araya girelim de artıralım gibi bir niyetimiz yok. Ali Ay, sevdiğimiz bir kulüp başkanı. Genel sohbet içerisinde konu Harun'a geldi, onun üzerine konuştuk. Harun hamlemiz şu an gözükmüyor"

"İlk konsantrasyonumuz ofansif orta saha. Onun haricinde 31 Ağustos'a kadar süremiz var. Aceleci değiliz, taraftar baskısını yönetebiliriz. Taraftara şirin gözükmek için transfer yapmadık, yapmayacağız da."

"Tolga Zengin'le alakalı birkaç şey söyleyeyim. Tolga müthiş bir kaleci. Bana göre de, kaleci hocalarıma göre de Fabri'den çok daha iyi bir kaleci."

"Süreç içinde kaleci hamlesi yapar mıyız? Bakacağız, net bir şey söylemeyeyim. Tolga'ya da, genç kaleci kardeşlerime de güveniyorum. Kaleci konusunda en sorunsuz takımı da biz olarak görüyorum."

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