Beşiktaş'ta B36 Torshavn maçı hazırlıkları – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'ta maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta B36 Torshavn maçı hazırlıkları

    , 2. ön eleme turunda temsilcisi ile yapacağı ikinci maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 2. ön eleme turunda temsilcisi ile yapacağı ikinci maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlılar, ilk bölümde koşu ve pas çalışması yaptı. Daha sonra pres ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, günü yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.

    Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 30.7.2018 22:22
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