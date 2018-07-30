Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile yapacağı ikinci maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlılar, ilk bölümde koşu ve pas çalışması yaptı. Daha sonra pres ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, günü yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.