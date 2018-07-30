Beşiktaş'ta B36 Torshavn maçı hazırlıkları
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile yapacağı ikinci maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile yapacağı ikinci maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlılar, ilk bölümde koşu ve pas çalışması yaptı. Daha sonra pres ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, günü yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 30.7.2018 22:22
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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