Stutgart'tan Azad’a Şenol Güneş'ten onay yok
Beşiktaş'ın transfer gündeminde flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün daha önce prensip anlaşmasına vardığı Stuttgart formasını giyen Azad Toptik'in transferi gerçekleşmedi. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Stuttgart'a 14 Haziran'da fax gönderen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in transfere onay vermediği bildirildi.
- 28.7.2018
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Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Stutgart'tan Azad’a Şenol Güneş'ten onay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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