Beşiktaş'ın transfer gündeminde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün daha önce prensip anlaşmasına vardığı Stuttgart formasını giyen Azad Toptik'in transferi gerçekleşmedi. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Stuttgart'a 14 Haziran'da fax gönderen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in transfere onay vermediği bildirildi.