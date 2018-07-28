Stutgart'tan Azad’a Şenol Güneş'ten onay yok – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Stutgart'tan Azad’a 'ten onay yok

    Stutgart'tan Azad’a Şenol Güneş'ten onay yok

    'ın gündeminde flaş bir gelişme yaşandı.

    'ın gündeminde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün daha önce prensip anlaşmasına vardığı Stuttgart formasını giyen Azad Toptik'in transferi gerçekleşmedi. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Stuttgart'a 14 Haziran'da fax gönderen Beşiktaş'ta teknik direktör 'in transfere onay vermediği bildirildi.

    1. 28.7.2018
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