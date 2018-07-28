Teknik direktör Şenol Güneş, 2-0 kazanılan Torshavn maçına rağmen tedbiri elden bırakmıyor. Tecrübeli hocanın, dönüş yolunda talebelerini kutladıktan sonra "İstediğimiz sonucu aldık ama olmamız gereken seviyede değiliz. Bu maçı kazandık ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmamız gerek" dediği kaydedildi.