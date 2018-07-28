Şenol Güneş'ten B36 Torshavn'a karşı rehaver uyarısı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'ten B36 Torshavn'a karşı rehaver uyarısı

    Şenol Güneş'ten B36 Torshavn'a karşı rehaver uyarısı

    , 2-0 kazanılan Torshavn maçına rağmen tedbiri elden bırakmıyor.

    , 2-0 kazanılan Torshavn maçına rağmen tedbiri elden bırakmıyor. Tecrübeli hocanın, dönüş yolunda talebelerini kutladıktan sonra "İstediğimiz sonucu aldık ama olmamız gereken seviyede değiliz. Bu maçı kazandık ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmamız gerek" dediği kaydedildi.

    1. 28.7.2018
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