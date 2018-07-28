Şenol Güneş'ten B36 Torshavn'a karşı rehaver uyarısı
Teknik direktör Şenol Güneş, 2-0 kazanılan Torshavn maçına rağmen tedbiri elden bırakmıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, 2-0 kazanılan Torshavn maçına rağmen tedbiri elden bırakmıyor. Tecrübeli hocanın, dönüş yolunda talebelerini kutladıktan sonra "İstediğimiz sonucu aldık ama olmamız gereken seviyede değiliz. Bu maçı kazandık ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmamız gerek" dediği kaydedildi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Şenol Güneş'ten B36 Torshavn'a karşı rehaver uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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