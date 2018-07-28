Klaassen kaçtı! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Klaassen kaçtı!

    Klaassen kaçtı!

    'ın ilgilendiği , 'nın yolunu tuttu.

    'ın ilgilendiği , 'nın yolunu tuttu. Everton'da gözden çıkarılan Hollandalı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın kiralamakistediği oyuncu için Almanya temsilcisinin 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödediği bildirildi. Klaassen yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek.

    1. 28.7.2018
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