Klaassen kaçtı!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Davy Klaassen, Almanya'nın yolunu tuttu. Everton'da gözden çıkarılan Hollandalı orta saha Werder Bremen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın kiralamakistediği oyuncu için Almanya temsilcisinin 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödediği bildirildi. Klaassen yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek.