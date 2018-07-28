Enzo Roco resmen Beşiktaş'ta! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    resmen 'ta!

    Enzo Roco resmen Beşiktaş'ta!

    ’ın yeni transferi formayı giyip pençeyi attı. Taraftar Şilili’yi mesaj yağmuruna tuttu

    , Şilil stoper 'yu önceki gece 'a getirmişti. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolü ve imza töreni, takım ve başkan Torshavn maçında olduğu için birkaç gün sonraya ertelendi. Dün akşam saatlerinde formayı giyen Şilili futbolcunun pençe yaparken çekilen fotoğrafı resmi hesaplardan yayınlandı ve "Hoş geldin" denildi. Roco ayrıca Beşiktaşlı taraftarların da yoğun ilgisi ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutup "Welcome to Beşiktaş (Beşiktaş'a hoşgeldin)" diye yazdılar. Sevgilisi ile birlikte İstanbul'u ve tesisleri gezen 1.91 boyundaki futbolcu, kalacağı evi bakmaya da başladı. Öte yandan Roco'nun Beşiktaş'a transferi ülkesinin basınında da geniş yankı uyandırdı. Şili medyası, Roco'nun stoperde ile birlikte oynadığında çok faydalı olacağı görüşünü savundu.

    PLANLARIMIZDA YOKTU!
    Roco'nun ayrıldığı kulüp Cruz Azul'da sportif direktör Ricardo Pelaez, oyuncunun transferiyle ilgili açıklama yaptı. Pelaez, "Enzo'nun 1 yıl daha sözleşmesi vardı ancak planlarımızda yer almadığı için karşılıklı anlaşıp sözleşmesini feshettik" dedi. Beşiktaş Roco için bonservis bedeli ödemeyecek.

    PEPE GİTTİĞİ İÇİN ALDILAR
    Şili basınının Roco üzerinden bir de ile ilgili iddiası gündeme geldi. La Tercera gazetesinin yazarı Christian Gonzales, Pepe'ye benzettiği 1.91'lik stoperin Portekizli futbolcunun yerine edildiğini iddia etti. Gonzales "Burada duyduğumuz şey Beşiktaş, Pepe'yi sattığı için Roco'yu transfer etti. Yerini onunla dolduracaklar" ifadelerini kullandı.

    1. 28.7.2018
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