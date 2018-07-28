Beşiktaş yönetimi, takviye gereken 10 numara mevki için Domagoj Vida ve Quaresma'yı bekliyor.
Beşiktaş yönetimi, takviye gereken 10 numara mevki için Domagoj Vida ve Quaresma'yı bekliyor. Siyah-beyazlılar, Vida ve Ricardo Quaresma'nın satışlarından kazanmayı planladığı yüksek bonservis gelirini 10 numara yıldız oyuncu transferinde değerlendirecek. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alvaro Negredo için ise İspanyol ve Arap yarımadasından kulüpler nabız yoklarken yönetimi tatmin edecek bir teklifin henüz gelmediği öğrenildi.
- 28.7.2018
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Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Beşiktaş'ta 10 numara transferi Vida ve Quaresma’ya bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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