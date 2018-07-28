Beşiktaş yönetimi, takviye gereken 10 numara mevki için Domagoj Vida ve Quaresma'yı bekliyor. Siyah-beyazlılar, Vida ve Ricardo Quaresma'nın satışlarından kazanmayı planladığı yüksek bonservis gelirini 10 numara yıldız oyuncu transferinde değerlendirecek. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alvaro Negredo için ise İspanyol ve Arap yarımadasından kulüpler nabız yoklarken yönetimi tatmin edecek bir teklifin henüz gelmediği öğrenildi.