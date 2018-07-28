Beşiktaş'ta 10 numara transferi Vida ve Quaresma’ya bağlı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'ta transferi Vida ve Quaresma’ya bağlı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/10-numara?id=20bea494-7974-4868-a5e1-957e34f76169" class="" rel="tag">10 numara</a> transferi Vida ve Quaresma’ya bağlı

    yönetimi, takviye gereken mevki için ve Quaresma'yı bekliyor.

    yönetimi, takviye gereken mevki için ve Quaresma'yı bekliyor. Siyah-beyazlılar, Vida ve 'nın satışlarından kazanmayı planladığı yüksek bonservis gelirini yıldız oyuncu transferinde değerlendirecek. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alvaro için ise İspanyol ve Arap yarımadasından kulüpler nabız yoklarken yönetimi tatmin edecek bir teklifin henüz gelmediği öğrenildi.

    1. 28.7.2018
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