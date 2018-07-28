İtalyan basınından Beşiktaş'la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlıların İtalya'nın Bari takımıyla sözleşmesini fesheden Federico Andrada'ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Kulübünün yaşadığı mali kriz yüzünden iflas etmesiyle serbest kalan 24 yaşındaki Arjantinli forvetin yakında Beşiktaş'a imza atabileceği belirtildi.