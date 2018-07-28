Beşiktaş için yeni iddia: Bari'den Federico Andrada
İtalyan basınından Beşiktaş'la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Beşiktaş'la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlıların İtalya'nın Bari takımıyla sözleşmesini fesheden Federico Andrada'ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Kulübünün yaşadığı mali kriz yüzünden iflas etmesiyle serbest kalan 24 yaşındaki Arjantinli forvetin yakında Beşiktaş'a imza atabileceği belirtildi.
- 28.7.2018
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Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Beşiktaş için yeni iddia: Bari'den Federico Andrada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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