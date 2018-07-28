Beşiktaş için yeni iddia: Bari'den Federico Andrada – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    için yeni iddia: 'den

    Beşiktaş için yeni iddia: Bari'den Federico Andrada

    İtalyan basınından 'la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

    İtalyan basınından 'la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlıların 'nın takımıyla sözleşmesini fesheden 'ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Kulübünün yaşadığı mali kriz yüzünden iflas etmesiyle serbest kalan 24 yaşındaki Arjantinli forvetin yakında Beşiktaş'a imza atabileceği belirtildi.

    1. 28.7.2018
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