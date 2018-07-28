Beşiktaş, stoper Enzo Roco ile golcü Umut Nayir transferlerini resmen açıkladı! Siyah-beyazlılar iki yıldız için "Beşiktaşımıza hoş geldin" mesajı yayınladı
Beşiktaş'ın Meksika'nın Cruz Azul takımından transfer ettiği Şili'li stoper Enzo Roco için resmi açıklamayı yaptı.
Siyah-beyazlıların 1.3 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı belirtilen 1.91'lik dev stoper için resmi siteden, "Beşiktaş'a hoş geldin" mesajı yayınladı.
UMUT NAYİR BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, son olarak Ankaragücü formasıyla boy gösteren golcü oyuncu Umut Nayir transferinde de mutlu sona ulaştı. 25 yaşındaki forvet formayla poz vererek taraftarlara merhaba dedi.
- 27.7.2018 19:02
- Güncelleme: 28.7.2018 09:06
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Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Beşiktaş Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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