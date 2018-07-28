Beşiktaş'ın Meksika'nın Cruz Azul takımından transfer ettiği Şili'li stoper Enzo Roco için resmi açıklamayı yaptı.



Siyah-beyazlıların 1.3 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı belirtilen 1.91'lik dev stoper için resmi siteden, "Beşiktaş'a hoş geldin" mesajı yayınladı.







UMUT NAYİR BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, son olarak Ankaragücü formasıyla boy gösteren golcü oyuncu Umut Nayir transferinde de mutlu sona ulaştı. 25 yaşındaki forvet formayla poz vererek taraftarlara merhaba dedi.