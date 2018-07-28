Beşiktaş Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ve Umut Nayir transferlerini açıkladı

    Beşiktaş Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı

    , stoper ile golcü Umut Nayir transferlerini resmen açıkladı! Siyah-beyazlılar iki yıldız için "Beşiktaşımıza hoş geldin" mesajı yayınladı

    'ın 'nın Cruz Azul takımından ettiği Şili'li stoper için resmi açıklamayı yaptı.

    Siyah-beyazlıların 1.3 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı belirtilen 1.91'lik dev stoper için resmi siteden, "Beşiktaş'a hoş geldin" mesajı yayınladı.



    UMUT NAYİR BEŞİKTAŞ'TA

    Beşiktaş, son olarak Ankaragücü formasıyla boy gösteren golcü oyuncu Umut Nayir transferinde de mutlu sona ulaştı. 25 yaşındaki forvet formayla poz vererek taraftarlara merhaba dedi.

    1. 27.7.2018 19:02
    2. Güncelleme: 28.7.2018 09:06
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