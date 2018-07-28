Beşiktaş-B36 Torshavn maçının bilet fiyatları açıklandı
Beşiktaş ile Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının bilet fiyatları belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta 2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak müsabakanın biletleri, 30 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da satışa çıkarılacak.
Karşılaşma için tribünlerde 1. kategori 245, 2. kategori 225, 3. kategori 205, 4. kategori 195, 5. kategori 165, 6. kategori 150, 7. kategori 100 ve 8. kategori biletleri 90 liradan satışa sunulacak. VIP tribünü ve 1903 A-E blokları 680, 1903 B-D blokları 750 lira, 1903 C blok bileti de 800 liradan satılacak.
Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
- 28.7.2018 14:00
- Güncelleme: 28.7.2018 14:54
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Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
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