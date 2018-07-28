Babel Beşiktaş taraftarlarının sorularını cevapladı!
Sosyal medyada soruları yanıtlayan Babel, taraftarınönünde çıktığı ilk maçı böyle yorumladı: "Anlatması zor bir duygu. İnanılmaz, muazzamdı"
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, İnstagram'da taraftarların sorularını yanıtladı. Bir futbolsever kendisine kulüp televizyonu aracılığıyla "İlk maça çıktığında o atmosferi hangi kelimeyle tanımlardı?" diye sordu. Babel, bu soruya "Gerçekten anlatılması çok zor bir duyguydu, inanılmazdı. Biliyorsunuz, bu tip deneyimleri insan her zaman yaşamıyor. O maçı kazanmıştık, gol atmıştım. Her şey yolunda gitmişti. Gerçekten muazzamdı" şeklinde yanıt verdi. Babel, yeni saç rengiyle ilgili bir soru içine de "Çok dikkatli olmam lazım. Çünkü bazen bazı renk tercihleri başka takımlarla ilişkilendiriliyor" dedi. Öte yandan Babel, G.Saraylı yakın arkadaşı ve vatandaşı Donk'a da göndermede bulundu. Donk, sosyal medyada "G.Saray'la sözleşme imzalayarak en iyi kararı verdim" deyince, bu yorumu gören Babel "Sanırım Beşiktaş daha iyi bir karar olurdu" diyerek arkadaşını etiketledi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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