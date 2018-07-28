Babel Beşiktaş taraftarlarının sorularını cevapladı! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Babel taraftarlarının sorularını cevapladı!

    Babel Beşiktaş taraftarlarının sorularını cevapladı!

    Sosyal medyada soruları yanıtlayan Babel, taraftarınönünde çıktığı ilk maçı böyle yorumladı: "Anlatması zor bir duygu. İnanılmaz, muazzamdı"

    'ın Hollandalı yıldızı , İnstagram'da taraftarların sorularını yanıtladı. Bir futbolsever kendisine kulüp televizyonu aracılığıyla "İlk maça çıktığında o atmosferi hangi kelimeyle tanımlardı?" diye sordu. Babel, bu soruya "Gerçekten anlatılması çok zor bir duyguydu, inanılmazdı. Biliyorsunuz, bu tip deneyimleri insan her zaman yaşamıyor. O maçı kazanmıştık, gol atmıştım. Her şey yolunda gitmişti. Gerçekten muazzamdı" şeklinde yanıt verdi. Babel, yeni saç rengiyle ilgili bir soru içine de "Çok dikkatli olmam lazım. Çünkü bazen bazı renk tercihleri başka takımlarla ilişkilendiriliyor" dedi. Öte yandan Babel, G.Saraylı yakın arkadaşı ve vatandaşı Donk'a da göndermede bulundu. Donk, sosyal medyada "G.Saray'la sözleşme imzalayarak en iyi kararı verdim" deyince, bu yorumu gören Babel "Sanırım Beşiktaş daha iyi bir karar olurdu" diyerek arkadaşını etiketledi.

    1. 28.7.2018
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