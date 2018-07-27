Takımda forvet bolluğu olmasına rağmen Şenol Güneş, iyi bir santrfor alınmasında ısrarını sürdürüyor. Negredo'yu gözden çıkaran, Love ve Larin'e ise güvenemeyen tecrübeli hoca, yönetimden mutlaka direkt oynayacak bir golcü istedi. Arayışlar devam ediyor.