Şenol Güneş forvette ısrarlı – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    forvette ısrarlı

    Şenol Güneş forvette ısrarlı

    Takımda forvet bolluğu olmasına rağmen , iyi bir santrfor alınmasında ısrarını sürdürüyor.

    Takımda forvet bolluğu olmasına rağmen , iyi bir santrfor alınmasında ısrarını sürdürüyor. 'yu gözden çıkaran, Love ve Larin'e ise güvenemeyen tecrübeli hoca, yönetimden mutlaka direkt oynayacak bir golcü istedi. Arayışlar devam ediyor.

    1. 27.7.2018
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