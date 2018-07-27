Şenol Güneş forvette ısrarlı
Takımda forvet bolluğu olmasına rağmen Şenol Güneş, iyi bir santrfor alınmasında ısrarını sürdürüyor.
Takımda forvet bolluğu olmasına rağmen Şenol Güneş, iyi bir santrfor alınmasında ısrarını sürdürüyor. Negredo'yu gözden çıkaran, Love ve Larin'e ise güvenemeyen tecrübeli hoca, yönetimden mutlaka direkt oynayacak bir golcü istedi. Arayışlar devam ediyor.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
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Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
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Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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