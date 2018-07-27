Porto Aboubakar'ı 50'den aşağı bırakmıyor
Beşiktaş ile yeniden adı geçen Vincent Aboubakar'dan kötü haber...
Beşiktaş ile yeniden adı geçen Vincent Aboubakar'dan kötü haber... Porto, geçen sezon serbest kalma bedelini 50 milyon euro olarak belirlediği Kamerunlu golcünün satışında indirime yanaşmıyor. Siyah-beyazlıların önce kiralamak için kapısını çaldığı Portekiz kulübünden ret yanıtı aldığı biliniyordu. İdarecilerin, Domagoj Vida'nın olası 25 milyon euro'luk satışından gelecek parayı 26 yaşındaki santrforun tapusunu almak için kullanacağı konuşulsa da Porto'nun bu teklife yanaşmadığı belirtiliyor.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
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