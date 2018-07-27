Beşiktaş ile yeniden adı geçen Vincent Aboubakar'dan kötü haber... Porto, geçen sezon serbest kalma bedelini 50 milyon euro olarak belirlediği Kamerunlu golcünün satışında indirime yanaşmıyor. Siyah-beyazlıların önce kiralamak için kapısını çaldığı Portekiz kulübünden ret yanıtı aldığı biliniyordu. İdarecilerin, Domagoj Vida'nın olası 25 milyon euro'luk satışından gelecek parayı 26 yaşındaki santrforun tapusunu almak için kullanacağı konuşulsa da Porto'nun bu teklife yanaşmadığı belirtiliyor.