Oğuzhan Özyakup gibi Feyenoord altyapısından çıkan Orkun Kökçü'yü transfer etmek isteyen Beşiktaş'a ezeli rakibi F.Bahçe rakip oldu. Siyah- beyazlıların imza attırmaya yakın olduğu 17 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin Hollandalı hocası Cocu'nun araya girdiği öğrenildi. Transferin sonucu merakla bekleniyor.