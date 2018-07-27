Orkun Kökçü’de Beşiktaş'ın rakibi F.Bahçe
Oğuzhan Özyakup gibi Feyenoord altyapısından çıkan Orkun Kökçü'yü transfer etmek isteyen Beşiktaş'a ezeli rakibi F.Bahçe rakip oldu.
Oğuzhan Özyakup gibi Feyenoord altyapısından çıkan Orkun Kökçü'yü transfer etmek isteyen Beşiktaş'a ezeli rakibi F.Bahçe rakip oldu. Siyah- beyazlıların imza attırmaya yakın olduğu 17 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin Hollandalı hocası Cocu'nun araya girdiği öğrenildi. Transferin sonucu merakla bekleniyor.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
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