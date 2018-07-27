Orkun Kökçü’de Beşiktaş'ın rakibi F.Bahçe – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Orkun Kökçü’de 'ın rakibi F.Bahçe

    Orkun Kökçü’de Beşiktaş'ın rakibi F.Bahçe

    gibi Feyenoord altyapısından çıkan Orkun Kökçü'yü etmek isteyen 'a ezeli rakibi F.Bahçe rakip oldu.

    gibi Feyenoord altyapısından çıkan Orkun Kökçü'yü etmek isteyen 'a ezeli rakibi F.Bahçe rakip oldu. Siyah- beyazlıların imza attırmaya yakın olduğu 17 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin Hollandalı hocası Cocu'nun araya girdiği öğrenildi. Transferin sonucu merakla bekleniyor.

    1. 27.7.2018
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