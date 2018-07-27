Negredo, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Lens'e edilen küfürler takımı yaralıyor – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    , , ve Lens'e edilen küfürler takımı yaralıyor

    Negredo, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Lens'e edilen küfürler takımı yaralıyor

    Siyah-beyazlı yönetim, , , ve Lens'e edilen küfürlere tepkili.

    Siyah-beyazlı yönetim, , , ve Lens'e edilen küfürlere tepkili. Futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafların altına hakarete varan eleştiriler ve yapılan alaycı yorumlara isyan eden idareciler, "Hem oyuncuların morali bozuluyor hem de piyasaları düşüyor. Taraftarlar, futbolcuları eleştirme hakkına sahip ancak kimse arması taşıyan futbolculara küfür etmemeli. Bu ne insanlığa ne de Beşiktaşlılığa sığar" yönünde konuştu. Taraftarların Quaresma'ya yaptığı "Artık git bu takımdan" yorumlarının da bir hayli keyif kaçırdığı belirtiliyor.

    1. 27.7.2018
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