Negredo, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Lens'e edilen küfürler takımı yaralıyor
Siyah-beyazlı yönetim, Negredo, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Lens'e edilen küfürlere tepkili.
Siyah-beyazlı yönetim, Negredo, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Lens'e edilen küfürlere tepkili. Futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafların altına hakarete varan eleştiriler ve yapılan alaycı yorumlara isyan eden idareciler, "Hem oyuncuların morali bozuluyor hem de piyasaları düşüyor. Taraftarlar, futbolcuları eleştirme hakkına sahip ancak kimse Beşiktaş arması taşıyan futbolculara küfür etmemeli. Bu ne insanlığa ne de Beşiktaşlılığa sığar" yönünde konuştu. Taraftarların Quaresma'ya yaptığı "Artık git bu takımdan" yorumlarının da bir hayli keyif kaçırdığı belirtiliyor.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
Negredo, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Lens'e edilen küfürler takımı yaralıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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