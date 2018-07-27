Siyah-beyazlı yönetim, Negredo, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Lens'e edilen küfürlere tepkili. Futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafların altına hakarete varan eleştiriler ve yapılan alaycı yorumlara isyan eden idareciler, "Hem oyuncuların morali bozuluyor hem de piyasaları düşüyor. Taraftarlar, futbolcuları eleştirme hakkına sahip ancak kimse Beşiktaş arması taşıyan futbolculara küfür etmemeli. Bu ne insanlığa ne de Beşiktaşlılığa sığar" yönünde konuştu. Taraftarların Quaresma'ya yaptığı "Artık git bu takımdan" yorumlarının da bir hayli keyif kaçırdığı belirtiliyor.