Lens nihayet kendine geldi
Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ın yıldızı Jeremain Lens, Torshavn karşısında parmak ısırttı.
Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ın yıldızı Jeremain Lens, Torshavn karşısında parmak ısırttı. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ilk 11'de başladığı müsabakanın 8'inci dakikasında şık bir golle ağları sarsmayı başardı. Lens, karşılaşma boyunca oldukça özverili şekilde mücadele ederken, arkadaşlarını pozisyona sokmayı başardı. Lens'in istekli görüntüsü teknik direktör Şenol Güneş'i epey memnun etti. 85 dakika sahada kalan Lens, performansıyla taraftarlarının da övgüsünü almayı başardı.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
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