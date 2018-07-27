Lens nihayet kendine geldi

Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ın yıldızı Jeremain Lens, Torshavn karşısında parmak ısırttı. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ilk 11'de başladığı müsabakanın 8'inci dakikasında şık bir golle ağları sarsmayı başardı. Lens, karşılaşma boyunca oldukça özverili şekilde mücadele ederken, arkadaşlarını pozisyona sokmayı başardı. Lens'in istekli görüntüsü teknik direktör Şenol Güneş'i epey memnun etti. 85 dakika sahada kalan Lens, performansıyla taraftarlarının da övgüsünü almayı başardı.