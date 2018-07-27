Lens nihayet kendine geldi – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Lens nihayet kendine geldi

    Lens nihayet kendine geldi

    Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan 'ın yıldızı , Torshavn karşısında parmak ısırttı.

    Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan 'ın yıldızı , Torshavn karşısında parmak ısırttı. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ilk 11'de başladığı müsabakanın 8'inci dakikasında şık bir golle ağları sarsmayı başardı. Lens, karşılaşma boyunca oldukça özverili şekilde mücadele ederken, arkadaşlarını pozisyona sokmayı başardı. Lens'in istekli görüntüsü teknik direktör 'i epey memnun etti. 85 dakika sahada kalan Lens, performansıyla taraftarlarının da övgüsünü almayı başardı.

    1. 27.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens nihayet kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN