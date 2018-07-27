Klaassen elden kaçtı – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Klaassen elden kaçtı

    Klaassen elden kaçtı

    ilgilendiği 'in 'e imza atmak üzere olduğu ifade edildi.

    ilgilendiği 'in 'e imza atmak üzere olduğu ifade edildi. 'nın Bild gazetesinde yer alan haberde, Bremen'in Hollandalı oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro ödeyeceği ve 4 yıllık sözleşme yapacağı vurgulandı. Werder'in Everton'a ise 12 milyon euro'su peşin 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

    1. 27.7.2018
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