Klaassen elden kaçtı

Beşiktaş ilgilendiği Davy Klaassen'in Werder Bremen'e imza atmak üzere olduğu ifade edildi. Almanya'nın Bild gazetesinde yer alan haberde, Bremen'in Hollandalı oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro ödeyeceği ve 4 yıllık sözleşme yapacağı vurgulandı. Werder'in Everton'a ise 12 milyon euro'su peşin 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.