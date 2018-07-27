Klaassen elden kaçtı
Beşiktaş ilgilendiği Davy Klaassen'in Werder Bremen'e imza atmak üzere olduğu ifade edildi.
Beşiktaş ilgilendiği Davy Klaassen'in Werder Bremen'e imza atmak üzere olduğu ifade edildi. Almanya'nın Bild gazetesinde yer alan haberde, Bremen'in Hollandalı oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro ödeyeceği ve 4 yıllık sözleşme yapacağı vurgulandı. Werder'in Everton'a ise 12 milyon euro'su peşin 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
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Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
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