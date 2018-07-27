Fabricio’nun keyfi yerinde – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Fabricio’nun keyfi yerinde

    Fabricio’nun keyfi yerinde

    Bedelsiz geldiği 'a 6 milyon euro kazandırarak ekibi Fulham'ın yolunu tutan kaleci Fabri, ilk idmanına çıktı.

    Bedelsiz geldiği 'a 6 milyon euro kazandırarak ekibi Fulham'ın yolunu tutan kaleci Fabri, ilk idmanına çıktı. İspanyol file bekçisinin mutlu tavırları dikkati çekti. 30 yaşındaki kaleci, Fulham'a geldiğinde, "Premier Lig rüyam gerçek oldu" demişti.

    1. 27.7.2018
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