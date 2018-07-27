Fabricio’nun keyfi yerinde
Bedelsiz geldiği Beşiktaş'a 6 milyon euro kazandırarak Premier Lig ekibi Fulham'ın yolunu tutan kaleci Fabri, ilk idmanına çıktı.
Bedelsiz geldiği Beşiktaş'a 6 milyon euro kazandırarak Premier Lig ekibi Fulham'ın yolunu tutan kaleci Fabri, ilk idmanına çıktı. İspanyol file bekçisinin mutlu tavırları dikkati çekti. 30 yaşındaki kaleci, Fulham'a geldiğinde, "Premier Lig rüyam gerçek oldu" demişti.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
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