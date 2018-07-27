Chiriches pahalı geldi – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Chiriches pahalı geldi

    Chiriches pahalı geldi

    'nin defans oyuncusu 'in menajeri , ", Chiriches'i istedi ancak maaşını fazla buldu" dedi.

    'nin defans oyuncusu 'in menajeri , ", Chiriches'i istedi ancak maaşını fazla buldu" dedi. İtalyan basınına açıklamada bulunan Apostu, "Eğer Beşiktaş, Napoli'den fazla maaş verseydi Beşiktaş'a giderdi. 'de 10-12 maç fazla oynardı. Ancak maaşının düşmemesi gerekiyordu" diye konuştu.

    1. 27.7.2018
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