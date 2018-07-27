Chiriches pahalı geldi

Napoli'nin defans oyuncusu Vlad Chiriches'in menajeri Bogdan Apostu, "Beşiktaş, Chiriches'i istedi ancak maaşını fazla buldu" dedi. İtalyan basınına açıklamada bulunan Apostu, "Eğer Beşiktaş, Napoli'den fazla maaş verseydi Beşiktaş'a giderdi. Türkiye'de 10-12 maç fazla oynardı. Ancak maaşının düşmemesi gerekiyordu" diye konuştu.