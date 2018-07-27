Siyah-beyazlı kulüp, vefat eden Divan Kurulu üyesi ve eski milli güreşçi Arif Türkay Peker için başsağlığı mesajı yayınladı. Türk Spor Vakfı'nın da başkanlığını yürüten Arif Türkay Peker'in cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle (cuma) namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verilecek.