Beşiktaş'tan Arif Türkay Peker için taziye – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'tan için taziye

    Beşiktaş'tan Arif Türkay Peker için taziye

    Siyah-beyazlı kulüp, vefat eden üyesi ve eski için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Siyah-beyazlı kulüp, vefat eden üyesi ve eski için başsağlığı mesajı yayınladı. Türk Spor Vakfı'nın da başkanlığını yürüten Arif Türkay Peker'in cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle (cuma) namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verilecek.

    1. 27.7.2018
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