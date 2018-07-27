Beşiktaş'tan Arif Türkay Peker için taziye
Siyah-beyazlı kulüp, vefat eden Divan Kurulu üyesi ve eski milli güreşçi Arif Türkay Peker için başsağlığı mesajı yayınladı.
Siyah-beyazlı kulüp, vefat eden Divan Kurulu üyesi ve eski milli güreşçi Arif Türkay Peker için başsağlığı mesajı yayınladı. Türk Spor Vakfı'nın da başkanlığını yürüten Arif Türkay Peker'in cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle (cuma) namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verilecek.
- 27.7.2018
-
Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
-
Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
-
Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
Beşiktaş'tan Arif Türkay Peker için taziye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.