Beşiktaş'ta Pepe ve yeni transfler takımla katıldı – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'ta ve yeni transfler takımla katıldı

    Beşiktaş'ta Pepe ve yeni transfler takımla katıldı

    , UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme turu rövanş karşılaşmasında B36 Torshavn oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.

    Dün oynanan Torshavn maçında forma giyen oyuncular izinli olarak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

    'ta sonra izinli olan , yeni transferler Enzo Roco ve Umut Nayir takımla birlikte çalıştı.
    Siyah-Beyazlı ekip, Torshavn maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 27.7.2018 22:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Pepe ve yeni transfler takımla katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN