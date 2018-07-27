Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayır kontrolden gecti – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'ın yeni transferi Umut Nayır kontrolden gecti

    Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayır kontrolden gecti

    ’dan transfer edilen golcü sağlık kontrolünden geçip, formayı giydi başarı sözü verdi

    'ın 'dan renklerine bağladığı , sağlık kontrolünden geçti. Genç forvette bir soruna rastlanmazken, Umut kontrollerin ardından siyah-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. Nayir, geçen sezon kiralık oynadığı Ankaragücü'nde 29 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 25 yaşındaki santrfor, hedefinin çok çalışıp teknik direktör 'in gözüne girerek, 'ta da gollerine devam etmek olduğunu dile getirdi. Bu arada Nayir ile birlikte kadroda yer alan golcü sayısı 6'ya yükseldi: Alvaro , Wagner Love, Cyle Larin, , Güven Yalçın ve Umut Nayir.

    1. 27.7.2018
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