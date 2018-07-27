Kara Kartal'ın Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı Umut Nayir, sağlık kontrolünden geçti. Genç forvette bir soruna rastlanmazken, Umut kontrollerin ardından siyah-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. Nayir, geçen sezon kiralık oynadığı Ankaragücü'nde 29 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 25 yaşındaki santrfor, hedefinin çok çalışıp teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girerek, Beşiktaş'ta da gollerine devam etmek olduğunu dile getirdi. Bu arada Nayir ile birlikte kadroda yer alan golcü sayısı 6'ya yükseldi: Alvaro Negredo, Wagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Umut Nayir.