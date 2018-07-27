Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayır kontrolden gecti
Osmanlıspor’dan transfer edilen golcü sağlık kontrolünden geçip, formayı giydi başarı sözü verdi
Kara Kartal'ın Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı Umut Nayir, sağlık kontrolünden geçti. Genç forvette bir soruna rastlanmazken, Umut kontrollerin ardından siyah-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. Nayir, geçen sezon kiralık oynadığı Ankaragücü'nde 29 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 25 yaşındaki santrfor, hedefinin çok çalışıp teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girerek, Beşiktaş'ta da gollerine devam etmek olduğunu dile getirdi. Bu arada Nayir ile birlikte kadroda yer alan golcü sayısı 6'ya yükseldi: Alvaro Negredo, Wagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Umut Nayir.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayır kontrolden gecti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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