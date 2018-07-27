Beşiktaş'ın Enzo Roco mesajında Fenerbahçe detayı
Beşiktaş'ın transfer için anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco'yu taşıyan uçak dün İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılar sosyal medyada yaptığı paylaşımda göz kırpan emoji kullanarak Fenerbahçe'nin açıklamasına gönderme yaptı. Peki Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı. Detaylar haberimizde...
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaşlı idareciler tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünden geçen Roco, konaklayacağı otele doğru hareket etti. Şilili oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-
beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.
AÇIKLAMADA FENERBAHÇE DETAYI!
Beşiktaş Enzo Roco transferini henüz KAP'a bildirmese de ilk resmi açıklamasını instagram üzerinden yaptı. "Enzo Roco İstanbul'da" mesajını paylaşan siyah-beyazlılar, göz kırpan emojiyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Fenerbahçe dün Andre Ayew transferini bu emojiyle duyurmuş ve büyük ses getirmişti.
ENZO ROCO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki yeni stoperi Enzo Roco'yu tanıyalım. Tam adı Enzo Pablo Roco olan Şilili futbolcu, 16 Ağustos 1992 (25) doğumlu.
ENZO ROCO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI
Cruz Azul forması giyen 1.91'lik stoper, sağ ayağını kullanıyor.Cruz Azul'a 2016 yılında katılan Roco'nun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.
ENZO ROCO KAÇ GOL ATTI
Şili formasını 21 maçta terleten genç stoper 1 gol kaydetti.
- 26.7.2018 23:32
- Güncelleme: 27.7.2018 11:14
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Muğdat Çelik hayran bıraktı
Toplam 5
Yorum
gs DAT DİRİ DAT DAT DAT DİRİ DAT DAT MUĞDATT
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Fenerbahçe'de gözler Vincent Janssen'e çevrildi
Toplam 7
Yorum
OTMAR UĞUR BAK GOL MAKİNASI DİYE ALIYORSUNUZ. BULAŞIK MAKİNASI ÇIKIYOR.
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
Beşiktaş'ın Enzo Roco mesajında Fenerbahçe detayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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