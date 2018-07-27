Beşiktaş'ın Enzo Roco mesajında Fenerbahçe detayı! Enzo Roco İstanbul'da! Enzo Roco kimdir?
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'ın mesajında detayı

    Beşiktaş'ın Enzo Roco mesajında Fenerbahçe detayı

    'ın için anlaşmaya vardığı Şilili stoper 'yu taşıyan uçak dün 'a geldi. Siyah beyazlılar sosyal medyada yaptığı paylaşımda göz kırpan emoji kullanarak 'nin açıklamasına gönderme yaptı. Peki 'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı. Detaylar haberimizde...

    'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper , Türk Hava Yolları'na () ait tarifeli uçakla dün 23:30'da 'a geldi.

    'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaşlı idareciler tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünden geçen Roco, konaklayacağı otele doğru hareket etti. Şilili oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-
    beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.


    AÇIKLAMADA FENERBAHÇE DETAYI!


    Beşiktaş Enzo Roco transferini henüz KAP'a bildirmese de ilk resmi açıklamasını instagram üzerinden yaptı. "Enzo Roco İstanbul'da" mesajını paylaşan siyah-beyazlılar, göz kırpan emojiyle 'ye gönderme yaptı. Fenerbahçe dün Andre Ayew transferini bu emojiyle duyurmuş ve büyük ses getirmişti.
    Geçtiğimiz sezonu Cruz Azul'da tamamlayan Roco, 34 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.



    Enzo Roco

    ENZO ROCO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
    Beşiktaş'ın 25 yaşındaki yeni stoperi Enzo Roco'yu tanıyalım. Tam adı Enzo Pablo Roco olan Şilili futbolcu, 16 Ağustos 1992 (25) doğumlu.

    ENZO ROCO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI
    Cruz Azul forması giyen 1.91'lik stoper, sağ ayağını kullanıyor.Cruz Azul'a 2016 yılında katılan Roco'nun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

    ENZO ROCO KAÇ GOL ATTI
    Şili formasını 21 maçta terleten genç stoper 1 gol kaydetti.

    Uğur Karakullukçu: Beşiktaş'ta üçüncü stoper olur


    1. 26.7.2018 23:32
    2. Güncelleme: 27.7.2018 11:14
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