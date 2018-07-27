Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten Torshavn sonrası açıklamalar – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Beşiktaş teknik direktörü 'ten Torshavn sonrası açıklamalar

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten Torshavn sonrası açıklamalar

    , Torshavn maçı sonrası “Oyuna tamamen hakimdik. Ama bu maç ölçü değil. Daha iyiye gideceğiz” diye konuştu

    Beşiktaş , oyunun tamamen hakimi olduklarını söyledi. 2-0 kazanılan B36 Torshavn maçı sonrası konuşan Güneş, "Oyuncular, oyunu benimseyerek başladı. Goller de geldi ve pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık, bunda da başarılı olduk. İkinci yarı da oyuna hakimdik ama tempo düşünce gol arayışlarımız ikinci plana düştü. Oyunun tamamen hakimiydik. Avantajlı bir skorla kazandık. Sahamızda yine ciddi oynayarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Takımının genel oyun anlayışında bir sıkıntı olmadığını dile getiren tecrübeli taknik adam, şunları kaydetti: "Birlikte pas yapma, hücuma katılma gibi genel oyun anlayışımızda bir sıkıntımız yok. Oyun temposu olarak bazı oyuncular yoruldu. Henüz istenilen tempoda değiliz. Oyuncularım gayret ve niyet olarak iyi. Kadro açısından hala eksik olan oyuncularımız var. Bu maçın bir ölçü olacağını düşünmüyorum. Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum."

    1. 27.7.2018
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